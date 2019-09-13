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Марихуана признана лечебной еще в одном государстве

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В Парагвае теперь можно выращивать и обрабатывать марихуану для самостоятельного и медицинского использования.
Парагвай признал марихуану лечебной
Парагвай признал марихуану лечебной
Pixabay

Законопроект о декриминализации медицинского использования марихуаны принял Сенат Парагвая. Об этом сообщает издание Ultima Hora в пятницу, 13 сентября.

Теперь люди, выращивающие и обрабатывающие марихуану для исключительно самостоятельного и медицинского потребления, будут освобождены от уголовной ответственности. При этом у человека должно быть свидетельство о заболевании, при котором возможно употребление медицинской конопли, подтвержденное Минздравом и соцслужбами.

Парагвайским компаниям начнут выдавать лицензии на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны, сообщает РИА Новости. Непосредственно в Минздрав будет поступать два процента произведенного товара - его бесплатно раздадут нуждающимся.

Новые меры направлены на облегчение состояния больных, страдающих эпилепсией, онкологическими, дегенеративными и прочими заболеваниями.

Напомним, что полная или частичная легализация марихуаны уже состоялась в Люксембурге, Канаде, Уругвае, Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии, Португалии, Австрии и некоторых других странах.

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Теги: марихуана, Легализация, Парагвай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    13.09.2019, 11:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ТОЖЕ НУЖНО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ДУРЬ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ !!!
МИРУ УЖЕ НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЦИРК , ПОРА ВНЕСТИ СВЕЖУЮ СТРУЮ В ЭТУ КЛОУНАДУ !!!
БУДЕТ НЕМНОГО СМЕШНЕЕ !!!
СУГС !!!
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