Литва предлагает отменить празднование 70-летия ПАСЕ из-за России

Литовцы назвали издевательством подобное празднование на фоне реальных провалов организации.

Делегация Литовской Республики в Совете Европы предложила отменить торжественную церемонию по случаю 70-летия организации из-за возвращения России в ПАСЕ летом этого года. Письмо литовской делегации соответствующего содержания опубликовал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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Изначально церемония, посвященная 70-летию Совета Европы, должна была состояться в июне этого года, однако из-за жарких дебатов вокруг возвращения российской делегации в ПАСЕ празднование отложили. Планировалось, что церемония состоится на следующей сессии, которая откроется в начале октября.

Как отметил глава литовской делегации Альгирдас Буткявичюс в своем письме, с июня проблемы и напряженность в ПАСЕ никуда не делись, а наоборот усилились.

В этом контексте чествование Совета Европы как успешной истории будет выглядеть как издевательство на фоне реальных достижений и провалов организации, - говорится в письме.

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Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, опубликовавший литовское письмо, заявил, что со своей стороны обратится к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с предложением принять аналогичное обращение и направить его в Совет Европы.

Напомним, Верховная Рада просит ПАСЕ не признавать российских делегатов из Крыма. Соответствующее обращение направили в ПАСЕ.

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