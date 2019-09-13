Президент Финляндии о РФ: Мышление с точки зрения черного или белого обречено на провал
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что “с РФ необходимо выстраивать диалог“. Рассуждения с позиций черное/белое он считает неправильными.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Такое мнение президент Финляндии выразил на саммите YES в Киеве.
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“Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал“, - подчеркнул он.
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Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.
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С Гитлером тоже миндальничали и во что это всё обернулось?...
Я думаю, что с РФ та же ситуация - её не трогают, позволяя ей плескаться и дальше в своём историческом болоте.