Президент Финляндии о РФ: Мышление с точки зрения черного или белого обречено на провал

Президент Финляндии считает, что "необходимо выстраивать диалог с РФ".

Президент Финляндии с президентом РФ на встрече в 2012 году Википедия

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что “с РФ необходимо выстраивать диалог“. Рассуждения с позиций черное/белое он считает неправильными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое мнение президент Финляндии выразил на саммите YES в Киеве.

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“Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал“, - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

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