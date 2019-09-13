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Президент Финляндии о РФ: Мышление с точки зрения черного или белого обречено на провал

Комментариев: 5
Президент Финляндии считает, что "необходимо выстраивать диалог с РФ".
Президент Финляндии с президентом РФ на встрече в 2012 году
Президент Финляндии с президентом РФ на встрече в 2012 году
Википедия

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что “с РФ необходимо выстраивать диалог“. Рассуждения с позиций черное/белое он считает неправильными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое мнение президент Финляндии выразил на саммите YES в Киеве.

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“Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал“, - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

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Теги: Саули Ниинистё, президент Финляндии, саммит YES
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Комментариев (6)
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MykRom    13.09.2019, 13:06
Оценка:  +1
MykRom
На что намекает? Что путь Маннергейма не для нас? Или что РФ = Розовый Фашизм?
Lyonya-Space    13.09.2019, 12:51
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Коротка память у ожиревшей мозгами Европы...
С Гитлером тоже миндальничали и во что это всё обернулось?...
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:00
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
В самую сильную экономику Евросоюза. Может быть по Вашей логике и Украину нужно отъeбaть до кровавых соплей, чтобы она переродилась в развитую державу?
Я думаю, что с РФ та же ситуация - её не трогают, позволяя ей плескаться и дальше в своём историческом болоте.
Lyonya-Space    13.09.2019, 13:11
Оценка:  0
Lyonya-Space
Самой сильной экономике Евросоюза предшествовали другие события! Десятки миллионов погибших, в т.ч. гражданское население + миллионы раненых, инвалидов, десятки миллионов искалеченных судеб + разрушения по всей Европе. И это не только в Европе.
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:18
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну да! Посмотрите, сколько в стране коррупционеров, преступников, пьяни, аморальных личностей и т.н. активистов!.. Думаю, миллионов 7-8 можно бросить в топку реформ. Почиститься, так сказать. Что скажете?
Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 12:21
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Финн намекает на зраду. Как по фински будет "зрада"? Зраадаа?..
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