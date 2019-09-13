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Президент Финляндии выразил сомнение в эффективности санкций против РФ

Комментариев: 1
Саули Ниинисте призвал к диалогу с Россией, а не мыслить только категориями "черное" и "белое".
Саули Ниинисте 12 сентября приехал в Киев
Саули Ниинисте 12 сентября приехал в Киев
Пресс-служба президента Украины

Президент Финляндии Саули Ниинисте сомневается в том, что европейские санкции приведут к обвалу экономики России. Об этом он сказал в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 сентября.

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, а этого не произошло, и я сомневаюсь, что это произойдет в будущем... Если мы будем мыслить только категориями "черное" и "белое", то мы обречены на провал", – сказал Ниинисте.

Президент Финляндии в качестве примера диалога с Россией привел недавний обмен пленными между Россией и Украиной.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", – пояснил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил, что будет настаивать на сохранении санкций против России со стороны стран Запада.

Накануне Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России – до 15 марта 2020 года.

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Теги: Россия, Украина, президент, Финляндия, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    13.09.2019, 13:14
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вот же финская морда! Какой зрадник! В "Мироточец" его! Нехай познает гнев Украины!
В Украину больше не пущать! А ежели явится - пороть плетьми!
Peyot    13.09.2019, 13:10
Оценка:  0
Peyot
Вот еще один результат политики капитуляции ЗЕлупы! ну что рагули слелали вас еще раз? морду зеленкой намазат не забудьте!!!
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