Вопрос возвращения трех украинских кораблей пока не обсуждался - Песков

На каких условиях корабли могут вернуться в Украину, пока не ясно.

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Вопрос возврата Россией трех кораблей ВМС Украины, захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, на уровне глав государств не обсуждался. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, когда президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин вели переговоры о возвращении пленных моряков, этот вопрос не затрагивался. При этом на вопрос журналиста о том, на каких условиях Россия могла бы вернуть корабли, Песков ответил, что не готов обсуждать эту тему:

По всей видимости, в рамках тех контактов, что сейчас существуют, этот вопрос будет поднят. И когда он будет поднят, он будет рассмотрен, — заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, пленные украинские моряки вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена “35 на 35“. Однако захваченные украинские корабли по-прежнему остаются в России.

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