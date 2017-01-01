В Польше на табачной фабрике арестовали 22 украинцев

Украинцев обвиняют в незаконном производстве табачных изделий.

В Польше на нелегальной табачной фабрике арестовали 22 граждан Украины. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий. Об этом сообщает “Польское радио“.

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Незаконную деятельность координировал 32-летний гражданин Украины. Он арендовал помещение и нанял на работу соотечественников, которые искали заработка. Нанятые злоумышленником лица выполняли свои задачи в соответствии с четко определенными ролями.

Полицейские на месте преступления изъяли сигареты общей стоимостью примерно 450 тыс. злотых (104 тыс. евро).

Районная прокуратура города Рава-Мазовецкая в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 22 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов, - сообщили в полиции.

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Поляки уже подсчитали, что во время многомесячной незаконной деятельности было изготовлено сигарет на сумму около 8 млн злотых (1,8 млн евро). Выходя из этого эксперты подсчитали, что убытки для государственного бюджета могли составить даже 10 млн злотых (2,3 млн евро) из-за уклонения от уплаты акцизного сбора.

Сотрудники полиции на месте преступления изъяли профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильной связи, более 640 тысяч готовых сигарет, а также 24 кг табака.

22 украинцам инкриминируют участие в преступной группе, нелегальное изготовление сигарет и уклонение от уплаты налогов. 32-летнего организатора обвинили еще и в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Главе группы грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом задержана банда грабителей-иностранцев. Для задержания полиции пришлось объявлять план-перехват.

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