В Париже крупнейшая за десятилетия забастовка транспортников

На работу не вышли сотрудники парижского метро и других видов общественного транспорта столицы Франции.

В Париже в пятницу, 13 сентября, проходит крупнейшая за десятилетия забастовка работников общественного транспорта в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Так, закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. По данным RATP, после 20:00 будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту RATP предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания. Многие жители города добирались на работу на велосипедах.

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 300 км в утренний час пик.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие "предупреждающим выстрелом".

Ожидается, что 16 сентября работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение "единой" пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсии в соответствии с профессиональной деятельностью.

Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале 2020 года.

Отметим, на прошлых выходных во Франции возобновило акции движение "желтых жилетов". В субботу демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек.

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