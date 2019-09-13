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В ЕС назвали критерий для вхождения страны в содружество

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Свобода слова и медиа являются ключевыми политическими индикаторами во время процесса вхождения, заявил еврокомиссар.
Еврокомиссар Йоханнес Хан
Еврокомиссар Йоханнес Хан
tvc.ru

Еврокомиссар Иоханнес Хан подчеркнул, что обеспечение должного уровня свободы слова является одним из ключевых индикаторов, определяющих готовность страны-кандидата ко вступлению в ЕС. Об этом он сказал в столице Черногории Подгорице, где 12-13 сентября проходят медиа-дни ЕС-Западные Балканы, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Свобода слова и свобода медиа является частью той основы, на которой построен весь наш (Европейский) Союз. Они также являются ключевыми политическими индикаторами во время процесса вхождения. Учитывая тревожное развитие событий в регионе, от неправомерного политического вмешательства до распространения дезинформации, в этом году медиа-дни посвящены отношениям между медиа и политиками и призваны проложить путь к улучшению текущей ситуации", - отметил Хан.

В этом году в мероприятиях медиа-дней ЕС-Западные Балканы приняли участие более 350 представителей прессы и общественных организаций, а также политики из стран региона и Евросоюза.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, ЕС осуществляет долгосрочный стратегический подход в отношении поддержки свободы медиа в регионе Западных Балкан, и уже выделил 20 миллионов евро для поддержки пяти региональных проектов и инициатив в сфере свободы слова в шести балканских странах.

Напомним, в прошлом году в Черногории взорвали авто журналиста-расследователя коррупции и организованной преступности.

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Теги: Свобода слова, ЕС, Евросоюз, Черногория, Йоханнес Хан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    13.09.2019, 20:10
Оценка:  0
Глод
Надежда есть.
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