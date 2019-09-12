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На Испанию обрушились "ливни столетия": три человека погибли

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Спасатели помогают людям выбраться из затопленных автомобилей и домов. Некоторых вертолетами снимают с крыши.
Затопленный туннель
Затопленный туннель
twitter.com/mlnangalama

В Испании из-за проливных дождей, которые обрушились на юго-восток страны, погибли трое людей. Таких сильных дождей в стране не было с начала наблюдений в 1917 году. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в городе Альмерия мужчина погиб в автомобиле во время проезда в тоннеле. По данным городской администрации, туннель буквально за несколько минут был наводнен огромным количеством воды. В автомобиле, который оказался в ловушке, находились трое людей. Полицейскому удалось спасти двух человек из транспортного средства, однако третий человек погиб.

Накануне также в автомобиле погибли 61-летний мужчина и его 51-летняя сестра. Трагедия произошла на автодороге в городе Каудете, что в 100 километрах на юг от Валенсии.

Спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия сообщили, что спасли 144 человека из автомобилей и затопленных домов. По меньшей мере, одного человека спасли с помощью вертолета с крыши затопленного дома.

Метеорологи отмечают, что непогода в отдельных районах Испании - худшая с начала наблюдений в 1917 году. В регионе временно закрыли большое количество школ. По сообщению испанского оператора аэропортов, аэропорты в городах Альмерия и Мурсия были закрыты из-за непогоды.

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Теги: Испания, жертвы, дожди, ливень, непогода, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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