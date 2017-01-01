В Афганистане убили одного из лидеров ИГ

Хасан Панджаби отвечал за вербовку новых членов группировки. Он был убит в результате авиаудара.

В Афганистане уничтожен один из лидеров ИГ Pajhwok (архивное фото)

Один из лидеров "Исламского государства" в Афганистане Хасан Панджаби, отвечавший за вербовку новых членов группировки, был убит в результате авиаудара в восточной провинции страны Нангархар. Об этом сообщает пресс-центр афганского военного ведомства.

"Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане", - отметили в Минобороны страны.

Но позже Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами мертвы . Вашингтон продолжает обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, подчеркнул американский лидер.