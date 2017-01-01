Сноуден тайно женился в России - СМИ

Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, рассказал, что тайно женился в Москве. Об этом сообщает The Guardian.

Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад.

По словам Сноудена, он избавился от страха, что его преследуют американские агенты и начал вести нормальную повседневную жизнь. Сейчас он свободно гуляет по городу, посещает выставки и проводит вечера с друзьями в общественных заведениях.

"Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь дружелюбные", - добавил он.

Напомним, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России

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