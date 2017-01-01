Сноуден тайно женился в России - СМИ
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, рассказал, что тайно женился в Москве. Об этом сообщает The Guardian.
Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад.
По словам Сноудена, он избавился от страха, что его преследуют американские агенты и начал вести нормальную повседневную жизнь. Сейчас он свободно гуляет по городу, посещает выставки и проводит вечера с друзьями в общественных заведениях.
"Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь дружелюбные", - добавил он.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet