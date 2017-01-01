Скончался венгерский писатель Дьердь Конрад
Публикации Конрада, который придерживался диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение примерно 10 лет.
Венгерский писатель Дьёрдь Конрад умер 13 сентября в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на появившееся в венгерских СМИ заявление его семьи.
Отмечается, что писатель умер после продолжительной болезни.
Наиболее известные романы автора - Тяжелый день (1969), переведенный на 13 языков, Соучастник (1982), Бал в саду (1989).
Агентство отмечает, что публикации Конрада, который придерживался диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение примерно 10 лет до 1989 года.
Ранее сообщалось, что на 94 году жизни скончался автор книги Форма воды Андреа Камиллери.
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