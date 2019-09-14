Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Атака дронов вызвала пожар на одном из крупнейших НПЗ в мире

Комментариев: 0
Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии горит нефтеперерабатывающий завод
В Саудовской Аравии горит нефтеперерабатывающий завод
alarabiya.net

В Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает АР.

Беспилотники атаковали два крупных нефтяных объекта. В результате взрыв и пожар произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco, на крупном нефтяном месторождении Хурайс.

Предположительные исполнители атак не называются.

Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу. 

Позже в субботу представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться".

Напомним, 17 августа хуситы с помощью беспилотников атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по городу Аден в Йемене в тот момент, когда там проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. Параллельно с ракетным обстрелом, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда погибли 49 человек и еще 48 были ранены. Среди жертв оказался бригадный генерал Мунир Яфии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, видео, взрыв, пожар, Йемен, НПЗ, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь