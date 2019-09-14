Атака дронов вызвала пожар на одном из крупнейших НПЗ в мире

Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает АР.

Беспилотники атаковали два крупных нефтяных объекта. В результате взрыв и пожар произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco, на крупном нефтяном месторождении Хурайс.

Предположительные исполнители атак не называются.

Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу.

Позже в субботу представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться".

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg — DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019

Saudi Arabia



Drones attacked 2 Aramco Plant early morning today.



Major fires continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia.



Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in Buqyaq.# #Saudi_Arabia pic.twitter.com/C5A8u8KOt0 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) September 14, 2019

Напомним, 17 августа хуситы с помощью беспилотников атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по городу Аден в Йемене в тот момент, когда там проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. Параллельно с ракетным обстрелом, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда погибли 49 человек и еще 48 были ранены. Среди жертв оказался бригадный генерал Мунир Яфии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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