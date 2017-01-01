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“Я убил твою дочь”: появились шокирующие детали убийства украинки в Польше

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Вспыли шокирующие подробности убийства украинки в Польше.
Убитая девушка
Убитая девушка
Facebook Кристины В.

Убийцей 26-летней украинки Кристины В. стал поляк павел Рожанский. Он преследовал девушку на протяжении длительного времени. Она даже обращалась в польскую полицию.

Об этом рассказали родные убитой, передает Обозреватель.

Сообщается, что убитая на протяжении трех лет ездила в Польшу на заработки. Кристина всегда хотела сама зарабатывать на себя, поэтому и ездила в Польшу. Первый раз она работала в Борно, на заводе, производила проводку. Затем дважды была в Гожув, - сообщила близкая подруга.

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В Польше, во время первой поездки на работу Кристина и познакомилась со своим убийцей Рожанским. Так случилось, что они вместе работали на заводе. Мужчина жил в Польше, в Гожуев. Хотя работал все это время в том же Борно.

Несмотря на то, что многие польские СМИ писали о интимной свзяи девушки с ее душегубом, у Кристины никогда не было отношений с поляком. Он за ней ухаживал, но девушка не отвечала взаимностью. Но Рожанский настойчиво преследовал ее. 

В последний год он начал ей писать какие-то странные послания, с угрозами и нецензурной бранью. Это было зимой, она еще была в Украине. Она опасалась его, но не могла даже подумать, что он сможет ее убить, - говорит подруга.

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Вернувшись в Польшу, украинка начала чувствовать, что ее преследуют. Устав от угроз поляка, в июне она обратилась в полицию. Состоялся суд, который оштрафовал парня на 500 злотых. Психиатрической экспертизы следствие не проводило.

Убийца украинки
Убийца украинки
Instagram Павла Рожанского

Очевидцы говорят, что в день убийства девушки Рожанский был совершенно спокоен. Он говорил, что его отшила девушка.

По материалам следствия, в это время он носил с собой пистолет. Полиция утверждает, что это было старое оружие. Зайдя в городскую прачечной, он сразу направился туда, где работала Кристина. Он выстрелил ей прямо в голову, не оставив ни единого шанса выжить.

После этого Рожанский сломал страницу подруги Кристины и написал маме страшную фразу: "

Я убил твою дочь.

Места расстрела машины Павла
Места расстрела машины Павла
Полиция Германии

Убийцу ожидала не менее страшеная судьба. Его растреляли копы под Берлином при задержании.

Напомним, поляк убил украинку, сбежал в Германию: там его застрелили копы. Причиной убийства стал отказ женщины встречаться с ним.

 

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Теги: Рожанский, украинка, убийство, Польша, детали
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