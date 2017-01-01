“Я убил твою дочь”: появились шокирующие детали убийства украинки в Польше
Убийцей 26-летней украинки Кристины В. стал поляк павел Рожанский. Он преследовал девушку на протяжении длительного времени. Она даже обращалась в польскую полицию.
Об этом рассказали родные убитой, передает Обозреватель.
Сообщается, что убитая на протяжении трех лет ездила в Польшу на заработки. Кристина всегда хотела сама зарабатывать на себя, поэтому и ездила в Польшу. Первый раз она работала в Борно, на заводе, производила проводку. Затем дважды была в Гожув, - сообщила близкая подруга.
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В Польше, во время первой поездки на работу Кристина и познакомилась со своим убийцей Рожанским. Так случилось, что они вместе работали на заводе. Мужчина жил в Польше, в Гожуев. Хотя работал все это время в том же Борно.
Несмотря на то, что многие польские СМИ писали о интимной свзяи девушки с ее душегубом, у Кристины никогда не было отношений с поляком. Он за ней ухаживал, но девушка не отвечала взаимностью. Но Рожанский настойчиво преследовал ее.
В последний год он начал ей писать какие-то странные послания, с угрозами и нецензурной бранью. Это было зимой, она еще была в Украине. Она опасалась его, но не могла даже подумать, что он сможет ее убить, - говорит подруга.
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Вернувшись в Польшу, украинка начала чувствовать, что ее преследуют. Устав от угроз поляка, в июне она обратилась в полицию. Состоялся суд, который оштрафовал парня на 500 злотых. Психиатрической экспертизы следствие не проводило.
Очевидцы говорят, что в день убийства девушки Рожанский был совершенно спокоен. Он говорил, что его отшила девушка.
По материалам следствия, в это время он носил с собой пистолет. Полиция утверждает, что это было старое оружие. Зайдя в городскую прачечной, он сразу направился туда, где работала Кристина. Он выстрелил ей прямо в голову, не оставив ни единого шанса выжить.
После этого Рожанский сломал страницу подруги Кристины и написал маме страшную фразу: "
Я убил твою дочь.
Убийцу ожидала не менее страшеная судьба. Его растреляли копы под Берлином при задержании.
Напомним, поляк убил украинку, сбежал в Германию: там его застрелили копы. Причиной убийства стал отказ женщины встречаться с ним.
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