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В России под Ярославлем в ДТП погибли семь человек

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Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.
Среди погибших оба водителя
Среди погибших оба водителя
Автопортал76.ру

В России в Ярославской области пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком MAN. Семь человек погибли и еще 28 пострадали. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что среди погибших оба водителя. Их уже опознали.

В аварии пострадал ребенок. У него диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице, его жизни ничего не угрожает. Всех пострадавших госпитализировали в четыре больницы региона.

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель грузовика. На 20 километре дороги Ярославль – Заячий холм – Иваново он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.

Cмотрите фотогалерею: В России под Ярославлем в ДТП погибли семь человек

Ранее на этой неделе возле города Кагарлык Киевской области три человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек.

А в Донецкой области в результате возгорания авто после ДТП сгорели два человека.

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Теги: Россия, ДТП, фото, авария, погибли, Ярославль, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    14.09.2019, 16:01
Оценка:  +1
BROKER666
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