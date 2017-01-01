В Италии новое правительство пустило на берег спасенных мигрантов

Беженцы были спасены у берегов Ливии в рамках двух операций. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.

Власти Италии согласились принять на берег 82 беженцев, спасенных благотворительными организациями в Средиземном море. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, организация SOS M'editerran'ee со ссылкой на итальянскую службу, координирующую спасательные операции на море.

Ocean Viking стало первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущие правительство в Риме и его глава МВД Маттео Сальвини.

Мигранты были спасены в рамках двух операций 9 и 10 сентября у берегов Ливии и подняты на борт судна Ocean Viking, принадлежащего организациям SOS M'editerran'ee и Врачи без границ. Сначала спасатели приняли 50 человек с надувной лодки, потом еще 34 – с попавшего в штурм парусника Josefa, принадлежащего инициативе Resqship из Гамбурга. В числе беженцев оказалась женщина на последнем месяце беременности, ее вместе с мужем эвакуировали на Мальту.

По данным МВД Франции, 82 мигранта будут распределены среди пяти европейских стран. О готовности принять беженцев заявили Франция, Германия, Италия, Португалия и Люксембург. В частности, Франция и ФРГ могут вместе принять половину спасенных мигрантов, в то время как Италия – только каждого десятого.

Ранее в июле в Италии парламент одобрил закон, согласно которому судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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