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В МИД пояснили ситуацию с особым статусом Донбасса

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Украина взяла обязательства по созданию статуса для неподконтрольных регионов на основе децентрализации, подчеркнул Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко четко дал понять, что Донбасс ждет "обычный" статус
Вадим Пристайко четко дал понять, что Донбасс ждет "обычный" статус
Прес-служба президента України

Обязательства Украины в рамках Минских соглашений не предусматривают особого статуса для Донбасса. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Украинская правда в субботу, 14 сентября.

"Тезис, который постоянно продвигают в России, сводится к тому, что Украина должна внести изменения в конституцию, сделав специальный статус. Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму – кстати, она записана на русском языке, что Украина взяла обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине", – пояснил Пристайко.

Министр добавил, что сторона за линией соприкосновения должня понять, что "что шанс их развития – децентрализация. Этот процесс даст им реальные возможности и шансы на развитие. Но мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов".

"Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет", – добавил Пристайко на уточняющий вопрос.

Накануне в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера. Также он отметил, что готов к нормандской встрече в сентябре.

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Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Конституция, донбасс, особый статус Донбасса, минские договоренности, новости Донбасса, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Люблю_Украину    14.09.2019, 21:49
Оценка:  0
Люблю_Украину
ну не будет и не надо. там все равно уже у всех паспорта российские и рубли 5-й год вместо хривни Кому тот особый статус уже уперся
Letohradek    14.09.2019, 22:18
Оценка:  -1
Letohradek
О да ... Все живущие в ордло безумно счастливы живя при комендантском часе в своей резервации, под названием "руSSкий мир" ))
Майдановець    14.09.2019, 22:23
Оценка:  0
Майдановець
С российскими паспортами после освобождения от оккупации Россией неподконтрольной территории Украины поедут осваивать Сибирь.
nelci    14.09.2019, 22:28
Оценка:  0
nelci
Там , на освоение Сибири уже очередь не маленькая стоит, в первую очередь немцев , французов, китайцев и прочих азиатов, деньги немалые поднимают, как бы не опоздать...
nelci    14.09.2019, 22:30
Оценка:  0
nelci
Но есть и альтернатива, к ляхам на плантации или к немцам сортиры мыть.
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