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Сноуден надеется получить убежище во Франции

Комментариев: 3
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США рассчитывает, что Франция предоставит ему убежище.
Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден
Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден


Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции, сообщает РИА Новости.

По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел бы, что глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", – сказал Сноуден.

При этом он отметил, что, к сожалению, лишь в России он имеет право говорить, а не в Европе.

Напомним, ранее Сноуден назвал условия для возвращения в США.

Как известно, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.

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Теги: Франция, убежище, Политическое убежище, Сноуден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ПНХвата    15.09.2019, 01:43
Оценка:  0
ПНХвата
Бедный американец, лучше электрический стул, чем жизнь на па Раше !!))))
ПНХ    15.09.2019, 01:33
Оценка:  -1
ПНХ
сраный бм замылил эту новость в самую свою жoпу, лишь бы не сказать хорошо о россии))))) тупорылые педрильные рагули, это и так во всем мире на 1 месте, задавитесь в своем захолустье и сдохните в собственном гавне, уeбки))))))
ПНХвата    15.09.2019, 01:42
Оценка:  0
ПНХвата
Пыдор-пукиносос ты опять пересосал х.уя и перебухал стекломоя ))))
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