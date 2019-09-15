Сноуден надеется получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США рассчитывает, что Франция предоставит ему убежище.



Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции, сообщает РИА Новости.

По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел бы, что глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", – сказал Сноуден.

При этом он отметил, что, к сожалению, лишь в России он имеет право говорить, а не в Европе.

Напомним, ранее Сноуден назвал условия для возвращения в США.

Как известно, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.

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