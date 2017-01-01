Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана – СМИ

Болтон был сторонником политики максимального давления, согласно которой необходимо воздействовать на экономику Ирана.



Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления ограничительных мер против Ирана, а позднее стало известно об отставке Болтона и о том, что Трамп обсуждал эту тему.

Советник президента выступил резко против идеи о смягчении санкций. Это был не первый раз, когда Трамп выступал с предложением ослабить санкционную политику в отношении Тегерана.

Напомним, 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. Американский президент заявил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном.

Трамп раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

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