В Японии автомобиль врезался в толпу: есть пострадавшие

Автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек.

В Японии автомобиль врезался в толпу людей Скриншот из видео

Корреспондент