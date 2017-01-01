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В Японии автомобиль врезался в толпу: есть пострадавшие

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Автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек.
В Японии автомобиль врезался в толпу людей
В Японии автомобиль врезался в толпу людей
Скриншот из видео

В японском городе Нагоя таксист совершил наезд на группу пешеходов, сообщает телеканал NHK.
 
Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.
 
Отмечается, что всех пострадавших уже доставили в больницу.

По предварительным данным, за рулем такси находился 70-летний водитель. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в мае автомобиль в результате аварии въехал в толпу детей в японском городе Оцу в префектуре Сига на острове Хонсю. 13 человек были доставлены в больницы.

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Теги: ДТП, Япония, толпа, такси
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Источник: korrespondent.net

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