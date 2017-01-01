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Более 70 протестующих задержали у магазина Microsoft в Нью-Йорке

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Активисты движения Close the Camps устроили сидячую забастовку в поддержку нелегальных иммигрантов.
Возле Microsoft протестовали активисты
Возле Microsoft протестовали активисты
Getty

В Нью-Йорке возле магазина корпорации Microsoft были задержаны 76 протестующих, которые заблокировали движения на Манхэттене, сообщает телеканал CNN 14 сентября.

Активисты движения Close the Camps устроили сидячую забастовку в магазине Microsoft на Пятой авеню с требованием запретить Службе иммиграционного и таможенного контроля США пользоваться программным обеспечением компании. Также призывали закрыть лагеря с нелегальными иммигрантами.

"Microsoft - это компания иммигрантов в стране иммигрантов. Компания является чем-то вроде ООН в области программного обеспечения", - говорится в заявлении президента Microsoft Брэда Смита. 

Ранее Корреспондент.net рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточила выдачу виз грин-карт иностранцам.

 

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Теги: Microsoft, США, протесты, нелегалы, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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