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Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку

Комментариев: 6
В ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Ее планируют запустить до 31 декабря.
Первый в мире плавучий атомный энергоблок прибыл на Чукотку
Росатом

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок Академик Ломоносов прибыл на место постоянного базирования в город Певек Чукотского автономного округа РФ, сообщается на сайте корпорации Росатом 14 сентября.

В ближайшие несколько месяцев на ПЭБ выполнят завершающий этап пуско-наладочных работ. Он будет связан с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру.

До 31 декабря плавучая атомная теплоэлектростанция должна быть введена в эксплуатацию. После этого число действующих атомных станций России возрастет до 11. 

Академик Ломоносов станет основным объектом жизнеобеспечения северной части Чукотки.

 

 

Ранее СМИ показали кадры с места взрыва ракеты с ядерным двигателем в России.

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Теги: Россия, АЭС, атомная энергетика, Чукотка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Noblesse_obliger    15.09.2019, 10:32
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Вот пушной северный зверёк добрался и до Чукотки,Воронежу приготовиться!!!
Himik    15.09.2019, 10:32
Оценка:  +3
Himik
Вот и до чукчей мирный атом добрался. Да и Америка близко.
Noblesse_obliger    15.09.2019, 10:36
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Светящийся чукча в каждый чум - девиз нынешней сраССии!!!
Кайдаш    15.09.2019, 10:32
Оценка:  +3
Кайдаш
А зачем АЭС плавать?
Noblesse_obliger    15.09.2019, 10:34
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Понимаешь ли,летать у них не получается,а вот плавать самое оно!!!
Himik    15.09.2019, 10:36
Оценка:  +2
Himik
Это ситуативная АЭС, для равновесия с Белым морем.
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