Путин пригрозил сбивать израильские самолеты в Сирии

В РФ предупредили об ответных мерах в случае налетов.

Израильские военные самолеты будут сбиты, если они будут проводить свои операции против сирийских военных. Такое предупреждение со стороны России опубликовало издание Independent Arabia.

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Истребители могут быть сбиты самолетами или зенитными установками С-400.

Спор между Израилем и Россией относительно авиаударов в Сирии длится уже давно. Так, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Но президент России заявил, что не позволит наносить никакого вреда военным Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что США разрабатывают новые ракетные системы.