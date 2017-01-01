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Путин пригрозил сбивать израильские самолеты в Сирии

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В РФ предупредили об ответных мерах в случае налетов.
Самолеты Израиля пригрозили сбивать
Самолеты Израиля пригрозили сбивать
free-news.su

Израильские военные самолеты будут сбиты, если они будут проводить свои операции против сирийских военных. Такое предупреждение со стороны России опубликовало издание Independent Arabia.

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Истребители могут быть сбиты самолетами или зенитными установками С-400.

Спор между Израилем и Россией относительно авиаударов в Сирии длится уже давно. Так, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Но президент России заявил, что не позволит наносить никакого вреда военным Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что США разрабатывают новые ракетные системы.

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Теги: Россия, Израиль, Сирия
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