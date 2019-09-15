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Британцы согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

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Большинство жителей Великобритании не против голосования по выходу из состава Соединенного Королевства.
Шотландия не хочет выходит из ЕС, а Северная Ирландия - восстановления границы
Шотландия не хочет выходит из ЕС, а Северная Ирландия - восстановления границы

Почти половина жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода королевства из ЕС. Об этом пишет газета Independent 15 сентября, ссылаясь на опрос агентства BMG.

Так, 45 процентов британских подданых считают, что правительство должно разрешить проведение в Шотландии референдума о независимости после Brexit, против высказались 30 процентов.

Газета отмечает, что если из результатов исключить ответы "не знаю", то разрыв в пользу проведения плебисцита становится 60 процентов против 40 процентов.

 Жесткий Brexit: регионы обдумывают независимость

Опрос показал еще большую поддержку жителям Северной Ирландии. 52 процента опрошенных выступают за право жителей этого региона после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия. Против референдума высказались только 19 процентов респондентов. 

Без ответов не определившихся с выбором соотношение составляет 73 процента против 27 процентов в пользу сторонников голосования.

Опрос BMG проводился в период с 3 по 6 сентября, в нем приняли участие 1 504 человека, проживающих в Англии, Шотландии и Уэльсе. В нем не участвовали жители Северной Ирландии.

Но недавний опрос показал, что 46 процента жителей Северной Ирландии выступают за присоединение к Республике Ирландия, в то время как 45 процентов хотят остаться в составе Великобритании. 

О том, что будет в случае выхода из ЕС без сделки подробно в материале Корреспондент.net Нехватка еды и лекарств: Британия после Brexit.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Британия, референдум, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
haarp    15.09.2019, 10:51
Оценка:  0
haarp
а хoхлы войну развязали за то что население некоторых регионов хочет выйти из Украины
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