Папа Римский порадовался освобождению украинских моряков

Франциск обратился с речью к прихожанам.

Во время воскресной встречи с паломниками Папа Римский прокомментировал недавний обмен пленными.

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Прочитав в воскресенье, 15 сентября, молитву «Ангел Господень» с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, Франциск обратился к собравшимся.

“Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на востоке Украины“, - заявил понтифик.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные моряки вернулись в Одессу.

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