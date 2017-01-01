Турция закончила второй этап поставок С-400 из России

Российские системы противоракетной обороны должны заработать в Турции уже в апреле 2020 года.

Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400 из России Минобороны РФ

Министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 15 сентября.

В министерстве добавили, что системы заработают в апреле 2020 года. По его словам, усилия по установлению систем и обучения персонала, который будет их использовать, продолжаются.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что С-400 будут активированы несмотря на неоднократные предупреждения США.

Анкара и Вашингтон поссорились из-за покупки Турцией систем С-400 в России. Соединенные Штаты утверждают, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35.

Напомним, США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot . Однако поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.

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