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Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

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В своей речи Понтифик сказал, что рад за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких.
Папа Римский рад обмену пленными между Украиной и РФ
Папа Римский рад обмену пленными между Украиной и РФ

Папа Римский Франциск высказал радость по поводу обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом он сказал в своей речи, которую он произносит каждое воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Также Папа Римский добавил, что и в дальнейшем будет молиться за прекращение войны и наступления мира.

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я рад за освобожденных людей, которые смогли обнять самых дорогих, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и длительный мир на Востоке Украины", - прокомментировал Понтифик.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Освобожденные моряки вернулись в Одессу 14 сентября.

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Теги: Папа Римский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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