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Семь человек погибли в результате падения самолета в Колумбии

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Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолета на западе Колумбии. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня воскресенья в городе Попаян (столица департамента Каука).

Двухмоторный самолет вылетел в сторону муниципалитета Лопес-де-Микай, однако через несколько минут после взлета он рухнул на жилой квартал.

Из девяти человек, находившихся на борту, погибли семеро, в том числе оба пилота. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

На место крушения уже выехали специалисты, чтобы начать расследование. Причина падения самолета пока не известна.

Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.
 

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Теги: авиакатастрофа, смерть, самолет, Колумбия
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Источник: korrespondent.net

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