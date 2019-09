Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо снабженными", - написал Трамп в твиттере.

Он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении утверждения нефтепроводов, которые сейчас находятся в процессе получения разрешений в Техасе и других штатах.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount....