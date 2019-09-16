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В Польше поймали двух "СБУшников" на контрабанде янтаря

Комментариев: 2
Задержание происходило в одном из ресторанов города Ярослав .
Во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты
Во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты
cba.gov.pl

В одном из ресторанов города Ярослав в Подкарпатском воеводстве Польши 13 сентября в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали двух украинцев, которые утверждали, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Помимо украинцев, были задержаны еще четыре человека.

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“Спецоперация касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру“, – говорится в сообщении.

Радиостанция RMF.FM уточняет, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Как сообщалось 2 сентября, под Киевом пьяный экс-сотрудник СБУ устроил ДТП.

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Теги: Польша, янтарь, СБУ, контрабанда
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Комментариев (2)
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Орест_Пiхва    16.09.2019, 10:38
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
В сбу надо проводить переатистацию иначе будед запятнано честь мундира. В этой структуре много личного состава набрали по объявлению. Они быстро почувствовали свою безнаказаность.
Peyot    16.09.2019, 10:13
Оценка:  -2
Peyot
Ну как же так? Главная Зелибоба же уже распорядилась и вопрос янтаря закрыт! Баканову позвонили насчет этих чертей?
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