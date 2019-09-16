В Польше поймали двух "СБУшников" на контрабанде янтаря
В одном из ресторанов города Ярослав в Подкарпатском воеводстве Польши 13 сентября в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали двух украинцев, которые утверждали, что являются сотрудниками украинских спецслужб.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.
Помимо украинцев, были задержаны еще четыре человека.
Читай также: Под Черниговом пьяный СБУшник с компанией устроили стрельбу по людям, - СМИ
“Спецоперация касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру“, – говорится в сообщении.
Радиостанция RMF.FM уточняет, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.
Как сообщалось 2 сентября, под Киевом пьяный экс-сотрудник СБУ устроил ДТП.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram