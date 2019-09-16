В Польше поймали двух "СБУшников" на контрабанде янтаря

Задержание происходило в одном из ресторанов города Ярослав .

Во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты cba.gov.pl

В одном из ресторанов города Ярослав в Подкарпатском воеводстве Польши 13 сентября в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали двух украинцев, которые утверждали, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Помимо украинцев, были задержаны еще четыре человека.

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“Спецоперация касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру“, – говорится в сообщении.

Радиостанция RMF.FM уточняет, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Как сообщалось 2 сентября, под Киевом пьяный экс-сотрудник СБУ устроил ДТП.

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