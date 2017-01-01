Хуситы анонсировали новые атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их вооруженных атак.

Хуситы заявляют, что у них есть специальное вооружение для атак

Йеменские мятежники-хуситы по-прежнему считают потенциальными мишенями объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аварии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление группировки.

В заявлении хуситов говорится, что у них есть вооружение, способное поразить цель в любой точке Саудовской Аравии.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

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