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Единое союзное государство: РФ и Беларусь создают конфедерацию

Комментариев: 14
Уровень интеграции двух стран с 2021 года планируется выше, чем у ЕС.
Россия собралась поглотить Беларусь под видом конфедерации
Россия собралась поглотить Беларусь под видом конфедерации
медиатека pravo.by

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Россия и Беларусь намерены создать конфедеративное государство на уровне экономик с 2022 года. Об этом пишет Коммерсант. 

Они создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

Программу экономической интеграции Беларуси и России, где речь напрямую идет о “едином союзном государстве“, стороны парафировали 6 сентября. Публично ее на раскрывают, но источники издания раскрыли некоторые детали.

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ТаК, программа рассчитана на 1,5 года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Страны сформируют единые соцгарантии, объединят банковский надзор, но оставят два центробанка, создадут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

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Такая степень интеграции - выше, чем в ЕС. При этом вряд ли конфедерация будет полностью равноправной для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской.

Ранее Александр Лукашенко назвал Россию “старшим братом“ и попросил “не нагибать“ Беларусь.

 

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Теги: РФ, Беларусь, конфедерация, экономика, союз
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Комментариев (15)
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Духовный_скреп    16.09.2019, 15:16
Оценка:  +1
Духовный_скреп
США нервно курят в сторонке.Рождается новая супирдиржава)))))
Coюзник    16.09.2019, 15:08
Оценка:  +3
Coюзник
Если Великобритания может себе позволить выход из ЕС, то Белорусь вляпается на вечно ...
Духовный_скреп    16.09.2019, 15:05
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Ну после этого заживут сверхдержавы))))
Coюзник    16.09.2019, 15:03
Оценка:  +5
Coюзник
т.е. граждан Белоруси на референдуме спрашивать не будут?
Духовный_скреп    16.09.2019, 15:06
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Та какие там граждане)))
Coюзник    16.09.2019, 15:09
Оценка:  +3
Coюзник
пока еще белорусские ...
Кайдаш    16.09.2019, 15:02
Оценка:  +4
Кайдаш
Не долго музыка играла,
Не долго батька танцевал...
Кайдаш    16.09.2019, 15:07
Оценка:  +3
Кайдаш
Нагнул таки Уйло-хан Батьку (((
сергей11    16.09.2019, 14:54
Оценка:  +2
сергей11
Была такая страна Беларусь...
Graddfeydd    16.09.2019, 14:47
Оценка:  +3
Graddfeydd
Похоже, Батьке выставили счет за "братскую любовь" (с конкретными сроками его оплаты).
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 14:45
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Ужас! А потом всем скопом нападут на Украину! Ну да... А ради чего тогда они всё это делают?!
Woodbrother    16.09.2019, 14:45
Оценка:  +3
Woodbrother
Вечная память Белоруси и белорусам.
Lyonya-Space    16.09.2019, 14:44
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Или батька прочитал, что раша скоро лопнет, или он полный дурень!
МаюРацию    16.09.2019, 15:01
Оценка:  -3
МаюРацию
А вам не приходила в голову такая мысль, что полный дурень в этом мире - это вы?
Lyonya-Space    16.09.2019, 15:26
Оценка:  0
Lyonya-Space
ПНХ, ЧМО ВАТНОЕ!
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