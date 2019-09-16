В Словакии распространяются мифы и ложь об Украине – президент Чапутова

Лидер Словакии выразила сожаление по поводу лживой пропаганды, которой подвержены ее сограждане.

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Президент Словакии Зузана Чапутова выразила сожаление по поводу распространения в ее стране мифов и лжи об Украине. Соответствующее заявление было сделано в рамках совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет “Европейская правда“.

Комментируя прогресс Украины, достигнутый ею за последние годы в области экономических и политических реформ, и сближении Украины с Евросоюзом, глава Словакии заявила:

Наше сближение я считаю очень важным вопросом, прежде всего, когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В рамках встречи предусмотрены переговоры по ряду вопросов.

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