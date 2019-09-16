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В Словакии распространяются мифы и ложь об Украине – президент Чапутова

Комментариев: 5
Лидер Словакии выразила сожаление по поводу лживой пропаганды, которой подвержены ее сограждане.
Президент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова
depositphotos.com

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Президент Словакии Зузана Чапутова выразила сожаление по поводу распространения в ее стране мифов и лжи об Украине. Соответствующее заявление было сделано в рамках совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет “Европейская правда“.

Комментируя прогресс Украины, достигнутый ею за последние годы в области экономических и политических реформ, и сближении Украины с Евросоюзом, глава Словакии заявила:

Наше сближение я считаю очень важным вопросом, прежде всего, когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами.

Напомним, сегодня в Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В рамках встречи предусмотрены переговоры по ряду вопросов.

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Теги: Чапутова, Словакия, официальный визит, пропаганда
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Комментариев (6)
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Бигсэм    16.09.2019, 15:39
Оценка:  -2
Бигсэм
Ничего хуже правды об Украине быть не может.
WTF2wtf    16.09.2019, 15:46
Оценка:  0
WTF2wtf
"Танки из шахт", "ихтамнет" ...
Сеемма    16.09.2019, 15:37
Оценка:  -3
Сеемма
Навсякий роток накинешь платок.
Кайдаш    16.09.2019, 15:28
Оценка:  0
Кайдаш
Вдуть иль не вдуть...
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:44
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Не. На Геращенко уж больно похожа!
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:27
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Как я понимаю, леди не контролирует собственные СМИ или сетует на свободу слова? Или же просто не разделяет мнение своего народа об Украине?
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