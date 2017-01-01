Последствия атаки на НПЗ Saudi Aramco показали из космоса
В Сети появились фото последствий атаки дронами нефтяных объектов в Саудовской Аравии, сделанные из космоса. Снимки опубликовало Associated Press в понедельник, 16 сентября.
Уточняется, что снимки были сделаны накануне правительством США.
В то же время, агентство Bloomberg сообщает, что госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco запустит неактивные нефтяные морские месторождения, для восполнения потерь после атаки дронов на НПЗ.
По словам источников, в компании не испытывают оптимизма по поводу возможности быстрого восстановления производства.
Cмотрите фотогалерею: Последствия атаки на НПЗ Saudi Aramco показали из космоса
Как сообщалось, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.
Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.
После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.
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