Британия не будет просить об отсрочке по Brexit

Премьер-министр Британии провел переговоры с президентом Еврокомиссии, однако новых предложений по Brexit не сделал, хотя и заявил, что новой отсрочки просить не будет.

Британия не договорилась с ЕС об условиях Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября. Об этом после встречи заявил представитель британского правительства, сообщает в понедельник, 16 сентября, Sky News.

"Премьер-министр также повторил, что не будет просить о продлении и 31 октября выведет Великобританию из ЕС. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер.

Тем временем, в Еврокомиссии по итогам встречи президента ЕК Жана-Клода Юнкера с премьером Британии Джонсоном, заявили, что от Британии не поступили необходимые предложения по Brexit. Это известие значительно повышает вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, который может обернуться для страны дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов.

В правительстве Британии заявили, что Джонсон все еще надеется договориться об устранении проблемы с ирландской границей в соглашении с ЕС, из-за которой документ не был поддержан в парламенте Великобритании.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в британских судах.

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