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НПЗ атаковали иранские дроны - арабская коалиция

Комментариев: 5
В коалиции обещают в ближайшее время обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения.
В коалиции заявляют, что атака проводилась не с территории Йемена
В коалиции заявляют, что атака проводилась не с территории Йемена
U.S. government/Digital Globe via AP

В арабской коалиции заявляют, что беспилотники, которые атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение. Об этом заявил представитель коалции Турки аль-Малики, сообщает Bloomberg в понедельник, 16 сентября.

Он также заявил, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.

В коалиции пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения, а также фотографии использовавшегося при атаке оружия.

Аль-Малики заверил, что коалиция способна защитить важнейшие объекты в регионе.

В ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Хуситы также анонсировали новые атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Иран обвинения в причастности к атаке на НПЗ отвергает.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину всего текущего объема нефтяной добычи страны.

После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

 

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Теги: нефть, Иран, Саудовская Аравия, атака, НПЗ, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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xapi3mat    16.09.2019, 19:50
Оценка:  +1
xapi3mat
персы нарываются на оплеуху! уже видно забыли как греки наваляли!
Антибес    16.09.2019, 19:46
Оценка:  -3
Антибес
Что говорят хозяева из США,то же кудахтают и их слуги.Но ссориться и тем более воевать с Ираном может только конченый безумец.США этой войны не переживёт.
xapi3mat    16.09.2019, 19:53
Оценка:  +2
xapi3mat
ты потерялсо во времени сынок, иран еще одна сыръевая недопомойка как и твой козлостан
doctorek    16.09.2019, 19:34
Оценка:  0
doctorek
Кому это выгодно?
Сеемма    16.09.2019, 19:17
Оценка:  -1
Сеемма
Патриот не среагировал.
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