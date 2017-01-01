Генассамблея ООН: в повестке - Крым и Донбасс

В повестку дня 74-й Генассамблеи ООН включили пункт о Крыме и Донбассе: теперь дипломатом будет проще внести в зал соответствующие резолюции.

Украинским дипломатам удалось включить в повестку 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отдельный пункт о Крыме и Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в понедельник, 16 сентября.

По словам Николенко, это позволит облегчить процесс внесения в зал резолюции по этой теме.

За включение в повестку дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины проголосовали представители 65 стран, против - 17. Николаенко назвал это "незначительной, но процедурной победой".

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Украинский президент во время Генассамблеи встретится с Трампом - дата встречи пока согласовывается.

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