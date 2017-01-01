Трамп не собирается ехать в Северную Корею

Американский президент считает, что сейчас не лучшее время для его визита в Северную Корею.



Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 сентября, по итогам встречи с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой рассказал о своей возможной поездке в Северную Корею.





"Сейчас не лучшее время для моего визита в Пхеньян", - приводит слова американского лидера Agence France-Presse



Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме Трампу, отправленном в августе, пригласил его посетить Пхеньян

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet