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Трамп не собирается ехать в Северную Корею

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Американский президент считает, что сейчас не лучшее время для его визита в Северную Корею.
Американский лидер Дональд Трамп
Американский лидер Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 сентября, по итогам встречи с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой рассказал о своей возможной поездке в Северную Корею.
 
"Сейчас не лучшее время для моего визита в Пхеньян", - приводит слова американского лидера Agence France-Presse.
 
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме Трампу, отправленном в августе, пригласил его посетить Пхеньян.
 
В Госдепе сообщили, что США готовы возобновить переговоры с Северной Коррей о денуклеаризации.

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Теги: Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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