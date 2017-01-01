Трамп не собирается ехать в Северную Корею
Американский президент считает, что сейчас не лучшее время для его визита в Северную Корею.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 сентября, по итогам встречи с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой рассказал о своей возможной поездке в Северную Корею.
"Сейчас не лучшее время для моего визита в Пхеньян", - приводит слова американского лидера Agence France-Presse.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме Трампу, отправленном в августе, пригласил его посетить Пхеньян.
В Госдепе сообщили, что США готовы возобновить переговоры с Северной Коррей о денуклеаризации.
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