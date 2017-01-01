На Аляске произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 75 километре к северо-западу от Анкориджа.



Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к северо-западу от Анкориджа - крупнейшего города штата, население которого составляет около 290 тысяч человек.

Сведений о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами пока нет.

Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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