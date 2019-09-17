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В Молдове две женщины-депутата задержаны за хищение $1 миллиарда

Комментариев: 3
Задержанные парламентарии являются представителями партии “Шора“ .
Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны
Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны
ipn.md

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии “Шора“ Марину Таубер и Регину Апостолову.

Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.

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По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.

Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому. Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.

Как сообщалось 16 сентября, полиция объявила в розыск заммэра Днепра и нескольких чиновников горсовета.

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Теги: хищения, коррупция, Молдова, парламент, депутат
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Комментариев (4)
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xapi3mat    17.09.2019, 09:55
Оценка:  +1
xapi3mat
ничоси!
xapi3mat    17.09.2019, 09:57
Оценка:  +1
xapi3mat
с такими жабами и врагов не надо
qwsdcvnm    17.09.2019, 09:25
Оценка:  +4
qwsdcvnm
Отрубать руки.
Lyonya-Space    17.09.2019, 09:15
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Нормально тётки подлатались.
И ещё надолго обеспечили себя бесплатным общежитием...
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