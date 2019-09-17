В Молдове две женщины-депутата задержаны за хищение $1 миллиарда

Задержанные парламентарии являются представителями партии “Шора“ .

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии “Шора“ Марину Таубер и Регину Апостолову.

Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.

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По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.

Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому. Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.

Как сообщалось 16 сентября, полиция объявила в розыск заммэра Днепра и нескольких чиновников горсовета.

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