В Молдове две женщины-депутата задержаны за хищение $1 миллиарда
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии “Шора“ Марину Таубер и Регину Апостолову.
Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности, сообщает Укринформ.
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По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.
Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому. Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.
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