В Гонконге поезд метро сошел с рельсов: восемь пострадавших

Инцидент произошел вблизи станции Хун Хом, что привело к частичной приостановке движения поездов.

Авария произошла в точке перевода путей, где ранее шел ремонт South China Morning Post

Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене на Восточной линии. Об этом сообщает газета South China Morning Post во вторник, 17 сентября.

Инцидент произошел сегодня утром вблизи станции Хун Хом, что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.

Газета отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт.

Источник также сообщил изданию, что на путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.

Напомним, на прошлой неделе в ДР Конго сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли не менее 50 человек.

Также в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов, в результате чего произошел масштабный пожар.

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