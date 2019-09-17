В Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Столбы дыма видны за несколько километров от места происшествия .
В Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
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В Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Информации о жертвах нет
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На севере Италии во вторник, 17 сентября, произошел взрыв на заводе нефтегазовой компании Eni.
Об этом пишет РИА Новости.
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Сообщается, что инцидент произошел около 06:35 по местному времени (07:35 по киевскому) вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Прогремевший взрыв привел к сильному пожару.
Ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Однако столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося. На место инцидента прибыли пожарные, медики и полиция.
Как сообщалось 4 июля, в Италии при извержении вулкана Этна погиб турист.
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