Украинское посольство призывает власти Чехии разобраться с визитерами в Крым

Группа чехов посетила оккупированный полуостров, чтобы изучить перспективы туристического маршрута в Крым.

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Посольство Украины в Чешской Республике обратилось к чешским властям с призывом принять меры к группе чешских граждан, недавно посетивших оккупированный Крым. Об этом говорится на официальной странице посольства в Фейсбук.

Как указано в сообщении, в Крыму чешские граждане вели переговоры с оккупационными властями по поводу налаживания туристических поездок на полуостров. Украинские дипломаты указали на то, что турпоездки в аннексированный Крым из европейских стран являются прямым нарушением режима санкций ЕС.

В этой связи призываем компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают, – сказано в заявлении.

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Также в посольстве сообщили, что в составе группы, посетившей Крым в нарушение украинского законодательства, находились лица из числа руководства “Всемирного Совета Подкарпатских русинов“, с которыми недавно встречался Президент Чешской Республики.

Напомним, в начале сентября президент Чехии провел встречу с делегацией русинских активистов. Им он пообещал обсудить с президентом Украины автономию русинов.

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