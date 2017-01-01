На предвыборном выступлении президента Афганистана прогремел взрыв: Десятки жертв

Погибших не менее 24, также десятки людей получили ранения.

Одно из устройств было самодельной бомбой, заложенной под авто службы безопасности EPA/UPG

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В афганской провинции Парван, недалеко от места проведения штабом президента Ашрафа Гани предвыборного митинга во вторник, 17 сентября, прогремел взрыв. По меньшей мере 24 человека погибли, 31 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на медиков.

Ранее телеканал сообщал о двух взрывах, прогремевших рядом с районом, где на агитационное мероприятие собрались несколько тысяч человек. На данный момент представители афганских силовых структур подтверждают, что одно из устройств было самодельной бомбой, заложенной под автомобиль службы безопасности. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Гани должен был начинать свое выступление. Президент не пострадал. Его штаб принял решение продолжать митинг.

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Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз. Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. В соответствии с конституцией, глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок.

Как сообщалось 11 сентября, у посольства США в Кабуле прогремел взрыв.

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