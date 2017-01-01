Взрыв во время выступления президента Афганистана: десятки жертв

В результате взрыва в городе Чарикар погибли по меньшей мере 24 человека, еще 30 ранены. Президент не пострадал.

Ответственность за взрыв пока никто не взял twitter.com/tolonews

Во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв, сообщает во вторник, 17 сентября, телеканал Tolo News.

Как сообщается, в результате взрыва травмы и ранения получили более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Позже телеканал сообщил о взрыве в столице Афганистана Кабуле недалеко от здания посольства США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet