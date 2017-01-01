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Поездка чешской делегации в Крым не нарушала чешских законов - МИД Чехии

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Чешские дипломаты прокомментировали планы своих сограждан наладить туристический маршрут в Крым.
Чешский МИД прокомментировал визит своих граждан в Крым
Чешский МИД прокомментировал визит своих граждан в Крым
depositphotos.com

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Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила частный, а не официальный характер, и не нарушала чешские законы. Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает Radio Praha.

Данное заявление было сделано в ответ на призыв посольства Украины в Чехии к чешским властям разобраться со случаем посещения Крыма чешской делегацией.

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При этом МИД Чехии призвал своих граждан во время путешествий уважать законы иностранных государств, в частности Украины. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова подчеркнула, что “чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины“.

Напомним, президент Чехии пообещал поговорить с Зеленским об автономии для русинов. В ответ МИД Украины вызвал чешского посла для разъяснений.

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Теги: Чехия, Крым, визит, МИД
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