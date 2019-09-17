Скандал на заседании ОБСЕ: Делегация Украины покинула зал

Представители Украины протестуют против заявлений крымских пропагандистов о "российском Крыме".

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Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о “российском Крыме“, сообщает сайт телеканала ATR.

Как сообщается, в данный момент украинская делегация приостановила свое участие в рабочем заседании и проводит консультации с партнерами касательно дальнейших действий.

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Протест украинской стороны вызвали слова пропагандистов из Крыма, которые во время представления заявили: “Крым, Россия“.

Для справки. Сегодня в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма. Они представляют общественные организации и СМИ аннексированного Крыма, в том числе “администрацию мусульман Крыма“.

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