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Скандал на заседании ОБСЕ: Делегация Украины покинула зал

Комментариев: 9
Представители Украины протестуют против заявлений крымских пропагандистов о "российском Крыме".
Украина покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
Украина покинула заседание ОБСЕ в знак протеста
depositphotos.com

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Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о “российском Крыме“, сообщает сайт телеканала ATR.

Как сообщается, в данный момент украинская делегация приостановила свое участие в рабочем заседании и проводит консультации с партнерами касательно дальнейших действий.

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Протест украинской стороны вызвали слова пропагандистов из Крыма, которые во время представления заявили: “Крым, Россия“.

Для справки. Сегодня в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Напомним, РФ протащила на конференцию по правам человека от ОБСЕ коллаборантов из Крыма. Они представляют общественные организации и СМИ аннексированного Крыма, в том числе “администрацию мусульман Крыма“.

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Теги: ОБСЕ, Крым, коллаборанты, права человека
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Комментариев (9)
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Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:50
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Какие душевно ранимые представители делегации! Конечно глупо было вот так в ужасе убежать с заседания! Не по украински это! Хоть бы под трибуну ОБСЕ нacрали бы что ли для демонстрации гнева и солидности!
Эх, Гончаренко на них не было!
Бигсэм    17.09.2019, 15:46
Оценка:  +1
Бигсэм
Надеюсь, с гимном уходили (или может с гамном)?
VSHIVANKA    17.09.2019, 15:34
Оценка:  -4
VSHIVANKA
КАКАЛОВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ......)))))
Via_dolorosa    17.09.2019, 15:40
Оценка:  0
Via_dolorosa
Когда оккупацию Крыма признают и санкции снимут, вяликий ты наш.
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:51
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Мне кажется, что это вопрос времени.
А скажите, если это произойдёт, Вы совершите сеппуку?
СветБобра    17.09.2019, 15:05
Оценка:  +1
СветБобра
OSCE не може бути більше посередником в конфлікті з на россією.
Кайдаш    17.09.2019, 14:47
Оценка:  +1
Кайдаш
Пипец. А смешать с гавном крымских коллаборантов слабО было?
Сеемма    17.09.2019, 15:01
Оценка:  -4
Сеемма
Зато в фое ла-ла-пели, толкались и плевали.
Шкиряк_и_Зорян    17.09.2019, 15:54
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Украинцы не предполагали, что выйдет такой конфуз и заранее не запаслись фекалиями.
Ведь закидывание оппонентов какашками уже стало популярным национальным украинским трендом!
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