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Молния ударила в футбольное поле во время матча

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В результате удара молнии в футбольное поле госпитализировали четырех игроков. Момент удара попал на видео.

На Ямайке во время футбольного матча юношеских команд в поле ударила молния.

После удара несколько игроков упали на поле. В результате четыре игрока были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео, как защитник футбольного клуба из английской Лиги 1 отличился в одном матче тремя голами со штрафных, два из которых - "сухими листами".

 

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Теги: футбол, видео, молния, Ямайка
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Источник: korrespondent.net

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