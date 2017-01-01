Военные США подтвердили подлинность видео с "НЛО"

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе, снятое американскими пилотами.

ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На них можно наблюдать, как два объекта выполняют сложные маневры, которые существующая современная техника осуществить не может.

Издание называет запечатленные на видео объекты "НЛО", однако американские военные считают их "необъяснимыми воздушными явлениями". Так ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в существовании НЛО. Американский лидер не верит заявлениям пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности.

Напомним, американец снял на видео необычное транспортное средство, напоминающее летающую тарелку.

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