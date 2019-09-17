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Без США конфликт на Донбассе не урегулировать - Лукашенко

Комментариев: 4
Белорусский президент уверен, что новый участник привнесет в переговорный процесс новые идеи.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
president.gov.by

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США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает БЕЛТА.

Глава Беларуси выразил убеждение, что, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы для появления новых идей:

Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, - отметил Лукашенко.

Напомним, в Кремле планируют “нормандскую встречу” на октябрь. Этот формат присутствие США не предусматривает.

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Теги: Лукашенко, США, конфликт на Донбассе, нормандский формат
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Комментариев (4)
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WTF2wft    17.09.2019, 18:12
Оценка:  +6
WTF2wft
Упс ... кремлевское Хyйло наверное аж поперхнулось от этих слов Лукашенко
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.09.2019, 18:34
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Да не думаю, кремлю надо ситуацию как то разруливать.
Вот и пытаются чужими руками рулить.
Olshankin    17.09.2019, 18:56
Оценка:  -2
Olshankin
Абхазию надо разрулить, Нагорный Карабах тоже.
WTF2wtf    17.09.2019, 19:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты без юбки начинаешь против россии накидывать, бот???
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