Без США конфликт на Донбассе не урегулировать - Лукашенко

Белорусский президент уверен, что новый участник привнесет в переговорный процесс новые идеи.

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США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает БЕЛТА.

Глава Беларуси выразил убеждение, что, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы для появления новых идей:

Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, - отметил Лукашенко.

Напомним, в Кремле планируют “нормандскую встречу” на октябрь. Этот формат присутствие США не предусматривает.

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